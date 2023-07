ORF vermeldet maue Quoten bei Eröffnungspartien der Frauen-Fußball-WM

Es war am Donnerstag ein Auftakt nach Maß für die beiden Gastgebernationen der Frauen-Fußball-WM. Neuseeland besiegte im Eröffnungsspiel Norwegen mit 1:0. Auch Australien feierte einen 1:0 Erfolg über Irland. Vor den Fernseher lockten die beiden Fußballspiele noch nicht die Massen, was wohl auch mit den aufgrund der Zeitverschiebung frühen Beginnzeiten zusammenhängt.

Rund 25.000 Personen verfolgten bei einem Marktanteil von 9 Prozent auf ORF 1 die zweite Halbzeit zwischen Neuseeland und Norwegen. Bei der ersten Halbzeit (Anpfiff um 9 Uhr) waren 21.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 6 Prozent Marktanteil dabei. Für die Partie Australien gegen Irland schalteten 30.000 Personen für die erste Halbzeit (Anpfiff 12 Uhr) bei 7 Prozent Marktanteil und 25.000 Personen bei 5 Prozent Marktanteil für die zweite Halbzeit ein.

In Deutschland knackten die Eröffnungspartien dagegen die Millionenmarke: 1,1 Millionen Menschen (16,5 Prozent Marktanteil) schauten in der ARD die Begegnung Australien gegen Irland. Das Match Neuseeland gegen Norwegen verfolgten ebenfalls 1,1 Millionen Menschen via ARD (22,9 Prozent Marktanteil).