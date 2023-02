ORF verschärft Regelungen für Nebenbeschäftigungen

Nach der Ziegler-Evaluierungskommission wird jetzt "zeitnahe" eine Ethikkommission ihre Arbeit aufnehmen.

Die turbulenten Tage für den ORF dauern weiter an. Nachdem der Bericht der Evaluierungskommission im Fall des niederösterreichischen ORF-Landesdirektors Robert Ziegler am Montag ORF- Generaldirektor Roland Weißmann übergeben wurde, wird dieser nun intern ausgewertet. Was in dem Papier steht, ist nicht öffentlich.

"Der Bericht war als Entscheidungsgrundlage immer ausschließlich für Generaldirektor Roland Weißmann bestimmt. Von Beginn an wurden allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertraulichkeit und Anonymität zugesichert, daran wird natürlich festgehalten", heißt es in einer ORF-Stellungnahme auf SN-Anfrage. Die ...