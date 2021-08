ORF-Wahl: Puls 24 veranstaltet Diskussionsrunde mit Bewerbern

Für die Elefantenrunde wurden die aussichtsreichsten Kandidaten Alexander Wrabetz, Roland Weißmann, Lisa Totzauer und Thomas Prantner eingeladen. Sie werden auch kommen. Als Moderatoren der "Elefantenrunde" werden Gundula Geiginger und Markus Breitenecker im Einsatz sein.

Der Nachrichtensender Puls 24 veranstaltet am Freitag um 20.00 Uhr eine Diskussionsrunde mit den aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerbern für den ORF-Generaldirektorenposten. Für die "Puls 24 Elefantenrunde: Wer wird ORF-Chef:in?" haben der amtierende ORF-Chef Alexander Wrabetz, ORF-Vizefinanzdirektor Roland Weißmann, ORF 1-Channelmanagerin Lisa Totzauer und ORF-Technik-Vizedirektor Thomas Prantner ihr Kommen zugesagt, wie der Privatsender am Mittwoch mitteilte.

Die Moderation übernehmen Gundula Geiginger ("Pro und Contra") sowie der Geschäftsführer der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe Markus Breitenecker. Der Privatsendermanager selbst wurde im Vorfeld der Generaldirektorenwahl auch als potenzieller Bewerber für den ORF-Chefsessel gehandelt und galt lange Zeit als einer der härtesten ORF-Kritiker. Er setzte sich unter anderem für Beschränkungen des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens ein. Mittlerweile drängt er aber auf Kooperation. Breitenecker wird gemeinsam mit Geiginger die Diskutanten etwa fragen, wozu es noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht oder was deren Antwort auf die internationalen Social-Media- und Streaming-Giganten ist.

Im Anschluss an die Diskussion um 21.00 Uhr ist eine Analyse geplant. Dabei begrüßt Puls 24-Anchor Thomas Mohr unter anderen Corinna Drumm, Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Privatsender (VÖP), Harald Fidler, Medienredakteur des "Standard", sowie den Medienberater Peter Plaikner. Die Bewerber für den ORF-Chefsessel haben in den nächsten Tagen viel vor. Abseits der Puls 24-Diskussionsrunde stehen morgen, Donnerstag, eine vom Zentralbetriebsrat veranstaltete ORF-interne Präsentation sowie eine öffentliche Präsentation im Zuge eines "NEOS Lab Talk" an. Am Montag präsentieren sie sich zudem dem ORF III-Publikum.