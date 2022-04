ORF zeigt Schwarzenegger-Kinderserie

Das öffentlich-rechtliche Medienhaus hat sich die Rechte an der Serie von "SuperHero Kindergarten" von Arnold Schwarzenegger und Comiczeichner Stan Lee gesichert.

SN/orf/yfe your family entertainment

ORF 1 strahlt voraussichtlich im Sommer die vom legendären verstorbenen Comiczeichner Stan Lee und Arnold Schwarzenegger entwickelte Kinderserie "SuperHero Kindergarten" aus. Das öffentlich-rechtliche Medienhaus hat sich von der Your Family Entertainment AG (YFE) die exklusiven Free-TV-Rechte an der deutschen Version gesichert. In der Animationsserie steht der von Schwarzenegger inspirierte Arnold Armstrong vor einem unerwarteten Karrierewechsel. Der ehemals als Superheld Captain Fantastic tätige Muskelmann soll eine Gruppe von Kindern mit besonderer Begabung trainieren und durch die Herausforderungen des Kindergartenalltags führen. Garniert ist das mit Lektionen fürs Leben.