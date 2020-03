ORF-ZiB-Moderatoren ziehen in Isolationsbereiche

Der ORF setzt weitere Maßnahmen, um den Betrieb in Zeiten des Coronavirus sicherzustellen. So werden die "Zeit im Bild"-Sendungen ab Dienstag aus einem isolierten Studiobereich gesendet. Die Moderatoren Armin Wolf, Nadja Bernhard, Tarek Leitner und Margit Laufer ziehen dafür für zwei Wochen in das isolierte Areal am Küniglberg.

SN/APA/HANS PUNZ Der ORF setzt Maßnahmen, um den Betrieb sicherzustellen