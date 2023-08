Otto-Waalkes-Shows sind "diskriminierend"

Historische Programme des 75-jährigen Komödianten und Entertainers werden vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland mit Warnhinweisen versehen.

Die "Otto-Show" von Otto Waalkes aus den 1970er- und 1980er-Jahren ist in der ARD-Mediathek mit Warnhinweisen versehen worden. Das Programm werde - als Bestand der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt - enthalte aber Passagen, die "heute als diskriminierend betrachtet werden", heißt es. Diskussionen um rassistische und diskriminierende Sprache in alten Otto-Waalkes-Programmen sind freilich nicht neu. Als "ungekürzt und friesisch-derb, holladihiti", bewirbt der WDR die betreffenden Sendungen.