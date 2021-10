Pandora Papers: "Wer braucht schon eine geheime Firma für ein legales Geschäft?"

Die internationalen Recherchen zu Steueroasen zeigen, wie die Mächtigen ihr Geld verstecken. Warum nicht alles was legal auch legitim ist, erklärt der Investigativ-Journalist Bastian Obermayer.

Die EU-Minister kürzen die Liste der Steueroasen, Behörden in Montenegro, Australien und Großbritannien ermitteln - die Veröffentlichung über globale Steuerhinterziehung hat einiges ins Rollen gebracht. Die "Süddeutsche Zeitung" war Teil des Recherchenetzwerks.

An einer Briefkastenfirma beteiligt zu sein ist nicht verboten. Wie lautet der Vorwurf gegen Politiker und Geschäftsleute, die in den Pandora Papers auftauchen? Naja, eine Offshore-Firma ist oft nur so lange nicht illegal, bis man sie unter die Lupe nimmt. Die Frage ist ja immer: Wer ...