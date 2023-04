Panoptikum im Wiener Prater: Die Schaulust und die analoge Künstlichkeit

Die Lust an der Illusion: Wie Fotograf Herbert List vor knapp 80 Jahren ein subtiles Spiel mit Als-ob-Realitäten trieb.

Der nackte Fuß des siegreichen Kämpfers ruht auf dem am Boden liegenden Körper des Besiegten: eine Geste der Macht, auch eine der Intimität. Das Bild "Kämpfende Gladiatoren" des deutschen Fotografen Herbert List (1903-1975) ist 1944 in Präuschers Panoptikum im Wiener Prater entstanden - eine Hommage an die klassische Schönheit des männlichen Körpers, nicht frei von homoerotischen Zügen. Exotik und Erotik der in Lebensgröße in Wachs geformten künstlichen Menschen im weiland sehr beliebten Wiener Panoptikum hatten List insbesondere wegen ihres Detailreichtums ...