Papageno-Medienpreis geht an Eva Liebentritt, SN-Redakteur Stefan Veigl in Top 4

SN-Redakteur Stefan Veigl befand sich mit seiner Seite zum Thema Suizid unter den besten vier Beiträgen. Der Preis für suizidpräventive Berichterstattung ist mit 5000 Euro dotiert.

Für ihren TV-Beitrag "Wenn alles zu viel wird: Suizidgedanken bei Jugendlichen" erhielt die ORF-Journalistin Eva Liebentritt den diesjährigen Papageno-Medienpreis. "Journalistinnen und Journalisten beeinflussen durch die Art und Weise einer Reportage über Suizid auch die gesellschaftlichen Informationen und Einstellungen zum Suizid", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch anlässlich der Preisverleihung Donnerstagabend - kurz vor dem jährlichen Welttag der Suizidprävention am 10. September - in Wien.

Jährlich sterben in Österreich mehr als doppelt so viele Menschen durch Suizid (1.072 im Jahr 2020) wie durch Verkehrsunfälle, das sind täglich mehr als drei Suizid-Tote in Österreich. Suizid ist bei unter 50-Jährigen in Österreich eine der häufigsten Todesursachen, in der Altersgruppe 15-29 Jahre sogar die zweithäufigste. Gleichzeitig ist Suizid eine der wichtigsten vermeidbaren Todesursachen. Seit dem Jahr 2012 wurde eine Reihe von Maßnahmen des nationalen Suizidpräventionsprogramms SUPRA (Suizidprävention Austria) umgesetzt. Dieses Programm wurde bereits zwei Mal als Best Practice-Beispiel auf europäischer Ebene (2017 und 2018) in Sachen Suizidprävention ausgezeichnet.

Die Auslobung des Papageno-Medienpreises durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) ist eine der Maßnahmen des österreichischen Suizidpräventionsprogramms (SUPRA). Als Mitveranstalter konnten wieder die Österreichische Gesellschaft für Suizidprävention (ÖGS), die Wiener Werkstätte für Suizidforschung sowie das Kriseninterventionszentrum Wien gewonnen werden. Im Rahmen der diesjährigen Verleihung des Papageno-Medienpreises wurde erstmals eine Shortlist von vier hervorragenden Beiträgen erstellt. Unter diesen Paradebeispielen für gelungene Berichterstattung über Suizid findet sich auch eine Schwerpunktseite von SN-Wissenschaftsredakteur Stefan Veigl. Die weiteren Nominierten waren Caroline Bartos ("Kurier") und Verena Randolf ("Datum").

"Suizidberichterstattung ist wohl eine der größten Herausforderungen für Journalist:innen und eine Gratwanderung. Je mehr ich mich aber damit auseinandergesetzt habe, desto mehr kam die Überzeugung Suizid/Suizidgedanken und den Umgang damit, nicht tabuisieren zu wollen und dem Thema Raum zu geben", erklärte die Gewinnerin Liebentritt. Der Papageno-Medienreis wird jährlich vergeben und ist mit 5000 Euro dotiert.