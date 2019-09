Papageno-Preis für SN-Redakteur Thomas Hödlmoser

Was Journalisten dazu beitragen können, Suizide zu verhindern.

Die Berichterstattung über das Thema Suizid ist eine sensible Gratwanderung. Wenn sie schlecht gemacht sei, können sie zum Werther-Effekt führen und Nachahmer bestärken. Wenn sie aber zurückhaltend, konstruktiv und sachlich ist, kann sie einen so genannten Papageno-Effekt auslösen, also Menschen davon abhalten, diesen Schritt zu gehen. Diesen "Papageno-Effekt" hat Dr. Thomas Hödlmoser mit seinem Beitrag "Und trotzdem weiterleben" in der Wochenendbeilage der Salzburger Nachrichten am 8. September 2018 ausgelöst. Eine zehnköpfige Fachjury aus Psychologen und Journalisten sprach ihm deshalb den ersten "papageno Medienpreis für suizidpräsventive Berichterstattung" zu. Der Preis wird vom Sozialministerium, der Gesellschaft für Suizidpräsevention und der Wiener Werkstätte für Suizidforschung ausgelobt. Hödlmoser konzentriere sich in seinem Beitrag nicht auf die Auslöser, sondern auf die Gründe für einen Suizid, stelle diese ohne Pathos, Romantisierung, mit nötiger Distanz sensibel und feinfühlig dar. Er biete damit Menschen in äußerster Not den Blick auf Auswege und Hilfestellung. Dr. Thomas Hödlmoser nahm die Auszeichnung am Dienstag in Wien mit "Freude und Verantwortung" aus den Händen von Sozialministerin Brigitte Zarfl entgegen. Wir gratulieren.