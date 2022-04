Papst gedenkt im Krieg getöteter Journalisten

Papst Franziskus hat Journalisten für ihre Arbeit im Krieg gedankt und dabei auch jener gedacht, die bei ihrer Arbeit getötet wurden.

"Ich möchte Ihren gefallenen Kollegen mein Beileid aussprechen. Seien sie auf welcher Seite auch immer, das spielt keine Rolle", sagte der Papst am Sonntagabend laut Kathpress bei seiner Pressekonferenz auf dem Rückflug von Malta.

Journalistische Arbeit diene dem Gemeinwohl, "und diese Menschen sind in Ausübung ihrer Pflicht gefallen", so der Papst vor den mitreisenden Journalisten. "Sie waren mutig, und ich bete für sie, dass der Herr ihre Arbeit belohnen wird." An die mitreisenden Medienvertreter sagte der Papst zum Schluss: "Ich danke Ihnen sehr für Ihre Arbeit. Danke für Ihre Geduld und Ihre Informationen."

Dabei erwähnte er auch, dass er sich alle zwei bis drei Tage von einer argentinischen Journalistin, die er persönlich kennt, aus der Ukraine informieren lässt. Es handelt sich dabei um Elisabetta Pique, Rom-Korrespondentin der argentinischen Zeitung "La Nacion". Sie hält sich seit Beginn des russischen Angriffs in der Ukraine auf.