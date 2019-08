Paul Lendvai wird 90 Jahre alt. Im SN-Interview ordnet die Journalistenlegende den Ibiza-Skandal ein. Er schildert, wieso Deutschland in naher Zukunft Probleme bekommen wird. Und er sagt, für was er noch kämpfen will.

SN/ecowin/bitesnich Paul Lendvai hat den europäischen Journalismus geprägt.