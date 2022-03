Paul Lendvai: "Nicht nur Gewalt, auch Lügen sind eine Gefahr"

Die Bilder aus der Ukraine machen bei dem Europaexperten Paul Lendvai Erinnerungen an seine eigene Flucht aus Ungarn lebendig.

Mit 92 Jahren ist der gebürtige Ungar Paul Lendvai der älteste ORF-Moderator. "Ruhig dasitzen" könne er nie - "besonders jetzt nicht", sagt der Europaexperte.

Hätten Sie gedacht, dass Sie je in Ihrem TV-"Europastudio" über einen Krieg in Europa diskutieren? Paul Lendvai: Nein. Das ist eine unglaubliche, sehr bedenkliche Überraschung. Aber ich bin in guter Gesellschaft - auch Leon Aron, der beste Russland-Experte in Amerika, hat das nicht erwartet. Niemand hat das erwartet. Als es losging, rechnete man mit ...