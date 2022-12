Personalveränderungen in der APA-Redaktion

Eine Reihe von Personalveränderungen gibt es in der Redaktion der APA - Austria Presse Agentur.

Sandra Walder (35) hat die Leitung des Chronik-Ressorts übernommen. Ivan Novak (54) führt künftig das Wirtschaftsressort der Nachrichtenagentur. Einen Wechsel gibt es auch an der Spitze von APA-Science, wo Lena Yadlapalli (49) übernimmt.

Sandra Walder wurde Ende November zur neuen Chronik-Ressortleiterin bestellt. Sie begann ihre journalistische Karriere vor rund 14 Jahren in der Chronik, war danach als Auslandskorrespondentin der dpa im Wiener dpa-Büro tätig und ist im Vorjahr als Koordinatorin und Leiterin des ressortübergreifenden Klimateams und der Klimaberichterstattung in die APA zurückgekehrt. Diese Funktion wird Walder in der Vertretung nach außen weiter ausüben.

Der bisherige Chronik-Ressortleiter Wolfgang Hauptmann ist ins Kulturressort gewechselt. Nach 17 Jahren Ressortführung möchte sich Hauptmann wieder mehr dem Gestalten von journalistischen Beiträgen statt dem Verwalten von Dienstplänen und Budgets widmen. Der Wechsel in die Kultur ist eine logische Konsequenz seines journalistischen Werdegangs. Der Musik- und Literaturliebhaber hat schon bisher zahlreiche Konzert-, CD- und Buchrezensionen für den APA-Basisdienst verfasst.

In der Wirtschaft tritt Thomas Karabaczek nach 17 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch eine Altersteilzeit an und legt aus diesem Grund die Leitung des Wirtschaftsressorts zurück. Ihm folgt Ivan Novak, der seit Mai 2021 bereits als stellvertretender Ressortleiter fungierte. Er startete Mitte der 1990er-Jahre bei den APA-Journalen und wechselte 2003 ins Wirtschaftsressort, wo er maßgeblich am Ausbau der Osteuropa-Berichterstattung im Zuge der EU-Erweiterung mitwirkte.

Einen weiteren Wechsel gibt es an der Spitze von APA-Science. Der langjährige Science-Leiter Mario Wasserfaller scheidet mit Jahresende auf eigenen Wunsch aus der APA aus, um sich neuen Perspektiven zu widmen. Lena Yadlapalli übernimmt im Februar seine Nachfolge. Yadlapalli war zwischen 2007 und 2009 bereits als Wissenschaftsredakteurin für die APA tätig. Seit 2017 zeichnete sie für die Wissenschaftskommunikation am Dekanat der Fakultät für Chemie der Universität Wien verantwortlich, seit Oktober 2021 war sie dort zudem stellvertretende Leiterin des Dekanats.

APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger dankte Hauptmann, Karabaczek und Wasserfaller für ihr Engagement und ihren Einsatz. "Sie haben mit ihren Teams herausragende Leistungen geliefert. Redaktionelle Führungsjobs gehören zu den schönsten der Welt, sie kosten aber auch eine Menge Energie. Deshalb habe ich großen Respekt vor der Entscheidung der Kollegen, sich anderen Aufgaben widmen zu wollen."

Den neuen Verantwortlichen wünscht Bruckenberger viel Erfolg und Freude in ihren Führungsfunktionen. "Wir arbeiten im APA-Newsroom am Puls der digitalen Transformation mit einem großartigen Führungsteam. Die Neuen werden dieses Team bereichern und perfekt ergänzen."