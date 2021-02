Peter der Große: Charme, Klamauk und heile Welt

Mit Peter Alexander starb vor zehn Jahren der bedeutendste deutschsprachige Entertainer, Sänger und Schauspieler der Nachkriegszeit. "Schnurrdiburr" plante seine Karriere.

In eleganter Abendkleidung in die Eishalle: Man schrieb das Jahr 1975, als die Tournee von Peter Alexander in Graz-Liebenau Station machte. Der Entertainer witzelte über die kühlen Temperaturen in der Eisarena. Tänzelte vor den Lautsprecherboxen und imaginierte - sehr zur Freude des Publikums -, dass diese Heizstrahler seien. Mit Improvisationen wie diesen gab Alexander einmal mehr den schelmischen Lausbuben, er parodierte, stolperte, schmeichelte, er amüsierte Generationen. Der 1926 in Wien gebürtige Showmaster agierte - wenn er im Fernsehen auftrat - ...