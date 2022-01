Peter Klien startet wieder mit "Gute Nacht Österreich": "Mit Kickl will ich mal reden"

Zweite Chance für "Gute Nacht Österreich": Die Late-Night-Show von Peter Klien macht jetzt Jan Böhmermann Konkurrenz. Spritzige Reportereinsätze sollen Quoten garantieren.

Peter Klien darf wieder lästern. Der 52-Jährige startet nach einer Nachdenkpause den politsatirischen Wochenrückblick "Gute Nacht Österreich" (Freitag, ORF 1, 23.10 Uhr) mit einigen Änderungen.

Herr Klien, gab es bei der "Weiterentwicklung" der Sendung Vorgaben? Peter Klien: Nein. Das war eine gute Gelegenheit, sich alles mal kritisch anzuschauen: Was ist da? Was ist wie gelaufen und was kann man besser machen? Ich habe mich auf nichts eingelassen, zu dem ich nicht selber stehe. Die Sendung hat ein Facelift ...