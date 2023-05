Peter Simonischek gestorben: Der ORF und ServusTV würdigen den Publikumsliebling

Zahlreiche Programmänderungen in ORF 2, ORF III und Ö1. Auch der Salzburger Privatsender zollt dem verstorbenen Künstler Respekt.

Peter Simonischek gehörte stets auch im Programm des ORF zu den zugkräftigen Publikumslieblingen. Nach dem Tod der 76-jährigen Schauspiellegende ändert der Medienkonzern deshalb in memoriam sein Programm.

Am Dienstag erinnert Teresa Vogl in "Studio 2" (17.30 Uhr in ORF 2) an Simonischek, bevor am Mittwoch (31. Mai) ab 6.30 Uhr Burgtheater-Ensemblekollege Roland Koch bei Patrick Budgen über den Verstorbenen spricht. Am Abend dann würdigt ORF 2 mit der TV-Produktion "An seiner Seite" (20.15 Uhr) und dem Kinohit "Toni Erdmann" (22.30 Uhr) das Schaffen des Schauspielers.

Am Donnerstag (0.05 Uhr) ist in ORF 2 das Roadmovie "Dolmetscher" zu sehen, dem sich um 11.30 Uhr das TV-Drama "Alles Glück dieser Erde" von Otto Retzer anschließt. Und auch das Wochenende steht in ORF 2 im Zeichen des Verstorbenen, wenn um 9.05 Uhr eine Folge der Porträtreihe "Orte der Kindheit" wiederholt wird, bevor um 9.35 Uhr die TV-Komödie "Der Kaktus" und am Sonntag um 23.35 Uhr Jo Baiers Drama "Bergfried" anschließen. In ORF 2 beschließt ein "Feierabend"-Porträt unter dem Titel "Peter Simonischek - Ein Fest des Augenblicks" am 8. Juni um 19.55 Uhr das Gedenken.

ORF III widmet am Dienstag Peter Simonischek eine Spezialausgabe von "Kultur Heute" ab 19.45 Uhr, wobei weitere Programmänderungen noch in Planung sind. Auch im Radio würdigt man Peter Simonischek und seine markante Stimme nochmals in aller Ausführlichkeit. Im Rahmen des "Ö1 Hörspiel" wird am 3. Juni ab 14 Uhr "Der Theatermacher" mit dem Verstorbenen wiederholt. Am 4. Juni ab 8.15 Uhr interpretiert Simonischek unter dem Titel "Du holde Kunst" seine Lieblingsgedichte, und am selben Tag ab 14.05 Uhr porträtieren die "Menschenbilder" Simonischek.

Auch der Privatsender Servus TV zoll Simonischek Respekt und ändert sein Programm. Am heutigen Dienstagabend ist ab 22.15 Uhr der Kinofilm "Crescendo" zu sehen, in dem Simonischek den Stardirigenten Eduard Sporck spielt. Und am 5. Juni ist ab 20.15 Uhr das Dokuformat "Das Grazer Bergland" zu sehen, das für Simonischek über Jahrzehnte Heimat und Rückzugsort war.