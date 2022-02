Peter Thiel tritt als Verwaltungsrat bei Facebook-Mutter Meta ab

Der in Deutschland aufgewachsene Trump-Fan will bei den Midterms politisch mitmischen. Sein Vermögen wird auf rund 2,2 Mrd. Euro geschätzt.

Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Peter Thiel tritt als Verwaltungsrat beim Internetriesen Meta zurück. Das gab der Mutterkonzern von Facebook am Montag bekannt. Thiel war einer der ersten Investoren des Online-Netzwerks und seit 2005 Verwaltungsrat des Unternehmens. Laut US-Medien will der 54-Jährige sich künftig noch stärker politisch engagieren und bei den Wahlen 2022 die Agenda von Expräsident Donald Trump und anderen republikanischen Kandidaten unterstützen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Ex-Kanzler und -ÖVP-Chef Sebastian Kurz in einer Firma des US-Investors einsteigt.

Der in Frankfurt geborene und in den USA aufgewachsene Unternehmer machte an der Seite von Elon Musk ein Vermögen als Mitgründer des Bezahldienstes Paypal und wurde durch den frühen Einstieg bei Facebook noch reicher. Die "Forbes"-Liste taxiert sein Vermögen auf rund 2,6 Milliarden Dollar (2,27 Mrd. Euro). Thiel hatte Trump schon vor der Präsidentschaftswahl 2016 unterstützt und danach unter anderem beim Regierungswechsel geholfen. In der US-Tech-Hochburg Silicon Valley nahm er damit damals eine Außenseiterrolle ein.