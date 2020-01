Peter Weibel erhält Trebbia-Preis 2020

Der 75-jährige österreichische Künstler und Theoretiker bekommt renommierten Preis, mit dem Kreative, Unternehmen und Wohltäter aus aller Welt ausgezeichnet werden. Zu den bisherigen Preisträgern gehören etwa Václav Havel, Bob Geldorf, Wladimir Klitschko und König Norodom Sihamoni.

Die Mitglieder des Trebbia International Nomination Commitee (INC) haben entschieden: Der künstlerisch-wissenschaftliche Vorstand des Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM), Peter Weibel, erhält den diesjährigen Trebbia-Preis. Die nach dem ligurischen Fluss benannte, renommierte Auszeichnung ehrt Kulturschaffende, Unternehmen und Wohltäter aus aller Welt. Die Preisverleihung findet am 22. März im Prager Gemeindehaus statt.

Die Jury ehrt die künstlerische Tätigkeit des Künstlers und Kurators Peter Weibel mit dem Trebbia-Preis, der neben einer Urkunde eine Trebbia-Statuette des tschechischen Bildhauers Stafan Milkov erhält. Die internationale Auszeichnung Trebbia entstand in der Prager Kirche St. Rochus - einem Ort, der für eine lange und erfolgreiche Beziehung "zwischen Wohltätern und Kulturschaffenden" steht. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Markus Lüpertz, Ron Wood, Václav Havel, Bob Geldorf, Wladimir Klitschko, Luciano Benetton, Annie Leibovitz, König Norodom Sihamoni und Karel Gott.

Der österreichische Medienkünstler und -theoretiker Peter Weibel wurde 1944 in Odessa geboren und studierte Literatur, Medizin, Logik, Philosophie und Film in Paris und Wien. Durch seine vielfältigen Aktivitäten als Künstler, Kurator, Theoretiker und als Nomade zwischen Kunst und Wissenschaft gilt er als eine zentrale Figur der europäischen Medienkunst. Peter Weibel ist seit 1999 Vorstand des ZKM. Zuvor war er von 1984 bis 2011 Professor an der Universität für angewandte Kunst Wien, in Graz fungierte er lange Jahre als Chefkurator der Neuen Galerie.

Im ZKM Karlsruhe ist noch bis zum 8. März die Ausstellung "respektive Peter Weibel" zu sehen. Sie vermittelt einen Überblick über das Gesamtwerk des international Medien- und Konzeptkünstlers, der sich mit Themen wie die Mechanismen der Wahrnehmung und des Denkens, die Eigenwelt der Apparate, die Krise der Repräsentation und des Betriebssystems Kunst sowie die Beziehung von Kunst, Politik und Ökonomie beschäftigt.

Quelle: SN