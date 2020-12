Philipp Hochmair: "Ich bin ein Freund von Serien"

Er ist der Mann für schwierige und böse Persönlichkeiten: Philipp Hochmair, der bald wieder "Blind ermittelt". Warum sich der Theaterschauspieler gern in Parallelwelten bewegt.

Zwei neue Fälle für ein höchst ungewöhnliches Ermittlerduo: Am 28. Dezember zeigt ORF 1 (20.15 Uhr) die unter dem Titel "Zerstörte Träume" stehende vierte Folge der Kriminalfilmreihe "Blind ermittelt". An der Seite von Andreas Guenther agiert wieder Philipp Hochmair in der Rolle des blinden Ex-Kommissars Alexander Haller. Der fünfte Teil der Serie ("Endstation Zentralfriedhof") wird am 4. Jänner auf ORF 1 (20.15 Uhr) gesendet. Hochmair ist zudem in der fünften Staffel der "Vorstadtweiber" ab 11. Jänner in ORF 1 zu ...