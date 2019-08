Pinzgauerin Lisa Gadenstätter moderiert ab September "Talk 1" im ORF

ORF 1 hat ein neues Format. Ab 12. September begrüßt die gebürtige Salzburgerin Lisa Gadenstätter zum wöchentlichen "Talk 1" - jeweils am Donnerstag um 21.05 Uhr.

Direkt nach "Dok 1" kommen Themen auf den Tisch, die Menschen bewegen und betreffen. Diskutiert wird in einer kleinen Runde mit Experten, Meinungsmachern, Promis, Politikern und Menschen, die etwas zu sagen haben.

"Ein wöchentlicher Talk, in dem Standpunkte aufeinanderprallen, Meinungen ausgetauscht und Gemeinsamkeiten gesucht werden. Ein Vermessen von Standpunkten, durch das sich die Zuseher ihr eigenes Bild machen können", hieß es in einer Aussendung des ORF am Mittwoch. Mit "Dok 1" und "Talk 1" soll ein spannender Themenabend entstehen.

ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer lobte Gadenstätter als "die richtige Frau für den neuen ORF-1-Talk", der "so leicht niemand das Wasser reichen kann". Beim ersten Themenabend mit "Talk 1" am 12. September steht zunächst "Dok 1: Klimawandel - Die Fakten", eine BBC-Dokumentation mit Sir David Attenborough, am Programm. Danach "talkt" Gadenstätter zum Thema "Schluss mit Fleisch, Fliegen, Plastiksackerl - Das soll unser Klima retten?".

