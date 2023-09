"9 Plätze - 9 Schätze" sind wieder gesucht

ORF-Format geht weiter. Drei Plätze in Salzburg nominiert.

Das ORF-Format "9 Plätze - 9 Schätze" feiert heuer 10-Jahres-Jubiläum. In dieser Woche werden die 27 diesjährigen Kandidaten präsentiert. Am Donnerstag startet das Votum, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland im Finale am 26. Oktober vertreten sein wird. Im Vorjahr machte das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark österreichweit das Rennen.

Als potenzielle "Schätze" treten heuer etwa die Burgen Forchtenstein (Burgenland) und Landskron (Kärnten), das Heidenreichsteiner Moor (Niederösterreich), die Altstadt von Steyr (Oberösterreich) oder die Wiener Donauinsel an. In Salzburg sind das Blinklingmoos bei Strobl, das Käfertal in Fusch an der Großglocknerstraße und die Eisriesenwelt in Werfen nominiert.

Vom 28. September bis zum 2. Oktober kann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, wie das jeweilige Bundesland vertreten ist. Am 4. Oktober werden die jeweiligen Landessieger vorgestellt.