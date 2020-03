"Planet Schule", schlaue Videos und eine orange Maus

In der Coronakrise kommt das Schulfernsehen wieder in Mode: Wie die TV-Sender um die Zielgruppe Schüler buhlen.

Europaweit sitzen Millionen Schüler aufgrund der Coronakrise zu Hause und sollen sich möglichst sinnvoll betätigen. Viele TV-Sender haben die Initiative ergriffen und versuchen, dem Nachwuchs Bildungsangebote möglichst schmackhaft zu vermitteln. Insbesondere das Vormittagsprogramm wurde kurzfristig adaptiert, das schon aus der Mode gekommene Schul- und Bildungsfernsehen erlebt eine Renaissance.

Es muss nicht immer "Frauentausch" oder "Der Blaulicht-Report" am Vormittag sein. Was der ORF mit der "ORF 1 Freistunde" praktiziert, ist etwa bei Servus TV die Programmschiene "Zeitlos - Schule des Lebens" und "P.M. Wissen". Von Montag bis Freitag ab 9.20 Uhr können Kinder die Welt abseits ihrer Klassenzimmer erkunden. Auf dem Programm steht "Lebendiges aus Kultur, Tradition, Wissenschaft und Natur". Ab 9.45 Uhr werden im Magazin "P.M. Wissen" Phänomene aus Gegenwart und Zukunft erklärt.

Das ZDF hat indes ein "Virtuelles Klassenzimmer" eröffnet. Für unterschiedliche Altersgruppen wurde ein Angebot erstellt, das "Videos zum Schlauwerden" umfasst: vom Animationsfilm "Der Kaufladen" für Vorschüler über Dokus wie "Können Computer denken?" für die Grundschule und Oberstufe bis zum Lernstoffvideo "Medien hautnah nutzen" für die Mittel- und Oberstufe. "Schule daheim": So lautet der Titel der ARD-Lernangebote für die Schüler. ARD-Alpha bietet eine tägliche Lernfläche von 9.00 bis 12.00 Uhr, das eher traditionelle "Telekolleg" bringt täglich Schulstoff zu den Fächern Mathematik, Englisch, Deutsch und Chemie. Zudem offeriert "Planet Schule" von WDR und SWR sowohl via TV als auch im Netz Hintergrundinformationen zu lehrplanrelevanten Themen wie etwa Klimawandel, Mittelalter oder Ludwig van Beethoven. Und auch die weiland beliebte "Sendung mit der Maus", die Sachgeschichten mit Lachgeschichten vereint, feiert im WDR-Fernsehen um 11.30 Uhr ein tägliches Comeback.

Auf der Sendungshomepage des orangen Nagetiers beantwortet Ralph täglich eine von Kindern gestellte Frage. "Warum hilft Händewaschen gegen Corona?" etwa oder "Warum hilft es, wenn alle schulfrei haben?". Auch KIKA, der gemeinsame Kinderkanal, setzt ab sofort auf einen "Mix aus Informationsangeboten und Nachrichten, Wissensmagazinen und aktuell produzierten Sendungen unter dem Titel @gemeinsamzuhause". So gibt es täglich ab 13.30 Uhr etwa "Die beste Klasse Deutschlands - Spezial " zu sehen: Die Moderatoren spielen nicht mit den Klassen im Studio, sondern stellen den Kindern zu Hause Quizfragen.

Von den Privaten hat Super RTL sein Programm angepasst und will nun am Vormittag vor allem ältere Kinder ansprechen - mit Toggo-Serien. Die TV-Sender beweisen in der Krise Flexibilität und Kreativität. Freilich nicht ganz ohne Eigennutz: Aus den Kindern und Jugendlichen könnten ja Stammseher werden.