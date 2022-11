Plasberg verlässt nach 21 Jahren "hart aber fair"

Seit 2001 hat sich Frank Plasberg mit seiner Talkshow behauptet. Ab 2023 übernimmt Louis Klamroth.

Frank Plasberg moderiert seit 2001 eine der bekanntesten TV-Talkshows Deutschlands: "hart aber fair" in der ARD. Am Montag um 21 Uhr war sein letzter Auftritt. Jetzt macht die Sendung Pause, bevor sie Anfang 2023 zurückkehrt - mit Louis Klamroth als neuem Moderator. Plasberg geht in Pension.

Dass es Plasberg ist, der durch seinen Rückzug Bewegung in die erste Liga der deutschen Talkshow-Moderatoren bringt, überrascht. Der 65-Jährige pflegte in seiner Sendung nicht nur einen zackigen Stil; er war auch um selbstbewusste Aussagen über deren Erfolg selten verlegen ("Wir haben uns durchgeboxt, sind vom Underdog zum Platzhirschen aufgestiegen"). Auch heute noch wählt er manchmal Vokabeln, die Härte ausstrahlen. Etwa: "Wir haben immer gekämpft." Oder auch, dass der damalig WDR-Intendant Fritz Pleitgen die Sendung einst vom WDR in die ARD "gebombt" habe. Aber: Ihm sei stets wichtig gewesen, dass die Sendung nicht "wie bei einer Art Witwenverbrennung" mitverbrannt werde, wenn er mal in Ruhestand gehe, sagt Plasberg.

Eine andere Sendung plane er nicht, sagt der Journalist, der "mit 16 Jahren bei der ,Bergischen Morgenpost' in Wermelskirchen" angefangen hat, wie er erzählt. Dass er bei "hart aber fair" weiter Einfluss nehmen könnte, verneint er. Zwar werde die Sendung weiter von der Produktionsfirma produziert, von der er einer der Geschäftsführer sei. Aber "aktiv" werde er nichts mehr damit zu tun haben.

Wie sich "hart aber fair" entwickeln wird, wird daher erst klar sein, wenn Klamroth übernommen hat. Vor allem in den ersten Jahren war die Sendung stilbildend - vom Faktencheck bis zur verspielten Schlussrunde. Von 2001 an lief sie im WDR, von 2007 an in der ARD.

Plasberg sagt, dass es ihm gefallen hätte, auch mal am Sonntagabend in der ARD zu senden - da, wo derzeit Anne Will zu sehen ist oder früher Günther Jauch. "Natürlich hätte ich es gerne mal bequem gehabt", sagt er. Denn am "Tatort"-Tag habe man in der ARD schon mal zehn Millionen Zuschauer im Vorlauf. Vor dem "hart aber fair"-Sendeplatz Montagabend laufe dagegen viel Unterschiedliches.