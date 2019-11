Ploberger, Festspiele und mehr: Was der ORF für 2020 plant

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gibt Karl Ploberger eine eigene Hauptabendshow, holt Peter Rapp zurück und zeigt den "Jedermann".

Bekanntes neu aufgelegt, auffällig viele österreichische Produktionen - und ganz viel Unterhaltung. Der ORF hat am Mittwoch sein Programm 2020 vorgestellt.

"Das Ziel, weg von amerikanischer Kaufware hin zu österreichischem Content ist unbestritten", schilderte ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer. Dazu beitragen soll etwa die ORF/Netflix-Koproduktion "Freud", in der Sigmund Freud auf Mörderjagd geht. Mit "Wischen ist Macht" erwartet die Zuseher eine neue Comedyserie mit Ursula Strauss. Parallel gibt es ein Wiedersehen mit den "Vorstadtweibern". Und im März startet die 13. Staffel von "Dancing Stars".

Doch auch die Infoschiene auf ORF 1 soll umstrukturiert werden. So soll ein wöchentliches News-Magazin in der Primetime starten. Wie genau das aussehen wird, steht noch nicht fest. Indessen wir das "Magazin 1" verkürzt. "Die Aufmerksamkeit für klassische Hardcorepolitik in dieser Zeitzone (am Vorabend, Anm.) ist noch nicht sehr ausgeprägt", sagte Totzauer. Neu sind auch "Fakt oder Fake" und "Das Leben ist schön", das Österreichs Lebenswelten beleuchten soll.

"50 Jahre Austropop" zieht sich hingegen das ganze Jahr durch das Programm. Eine "Austropop-Chartshow" gibt es ebenso wie die "Late Night Music Session", bei der österreichische Musiker in die ORF-Tonstudios gebeten werden.

Auch ORF 2 wird 2020 "ein bisschen mehr im Fokus der Unterhaltung" stehen, kündigte Channelmanager Alexander Hofer an. Premiere feiert etwa die Fortsetzung von Robert Dornhelms "Maria Theresia". Hofer freute sich zudem, das "alte Schlachtross und Zirkuspferd" Peter Rapp für ein Comeback gewonnen zu haben. Er wird Schmankerl aus dem ORF-Archiv präsentieren.

"Die Zentrale und die Landesstudios werden 2020 in mehreren Formaten noch stärker zusammenarbeiten", sagte Hofer. Das tun sie etwa bei der zweiten Ausgabe von "9 Plätze - 9 Schätze: So gut isst Österreich". Ab Herbst gibt es außerdem ein neues Kochformat mit Silvia Schneider. "Silvia kocht", wird wochentags um 14 Uhr "Schmeckt perfekt" ersetzen. Darüber hinaus feiert im April "Österreich blüht auf - Die große Gartenshow" mit Biogärtner und SN-Kolumnist Karl Ploberger im Hauptabend Premiere. Laut Hofer soll es "eine Mischung aus Schlager und Gartentipps" werden.

Die ORF-Kultur widmet sich dem Jubiläum 100 Jahre Salzburger Festspiele. Wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in einem SN-Interview bereits angekündigt hatte, wird der "Jedermann" übertragen - und zwar live-zeitversetzt. Zudem wird etwa ein Porträt von Helga Rabl-Stadler ("Die Präsidentin") und "Jedermann remixed" geboten, eine Doku, in der alle "Jedermann"-Darsteller vorkommen.

Quelle: SN-Hill, Apa