Podcast-Boom nutzt auch dem Hörspiel

Neue Chancen für eine "exotische Gattung". Und warum Krimi-Hörspiele in Österreich gegenüber Hochkultur das Nachsehen haben.

Begonnen hat alles im Jahr 1924. Da sendete die BBC "A Comedy of Danger" (auf Deutsch: "Gefahr"), das erste Originalhörspiel in Europa. Hörspiele sind dramatisierte Inszenierungen von Geschichten mit verteilten Sprecherrollen, Geräuschen und Musik. Im deutschsprachigen Raum erlebte das Genre in den 1950er- und 1960er-Jahren einen regelrechten Boom, danach wurde die Konkurrenz von TV und Kino immer stärker. "Heute handelt es sich um eine exotische, gefährdete Gattung", sagt Kurt Reissnegger, Ressortleiter "Literatur und Hörspiel" bei Ö1, im SN-Gespräch. Allerdings profitiere ...