"Poker Face": Eine Frau auf Columbos Spuren

Er stellt raffinierte Fragen, sie vermag alle Lügen zu entlarven: Columbo und Charlie.

Das Geniale hinter einer saloppen Fassade fasziniert. "Oh, Moment, da ist noch eine Kleinigkeit", pflegt der mit zerknittertem Trenchcoat bekleidete Inspektor Columbo zu sagen und treibt damit sein Gegenüber, welches ihn meist maßlos unterschätzt, schleichend in die Enge. Von wegen zerstreut oder begriffsstutzig: Als kauzige, schlaue, scharfsinnige und hartnäckige Spürnase hat sich der von Peter Falk meisterhaft dargestellte Gesetzeshüter in Los Angeles seit Generationen in die Herzen der Krimifans gespielt.

Seit einiger Zeit hat der Klassiker der TV-Krimigeschichte Konkurrenz bekommen. Weibliche, zeitgenössische Konkurrenz. In der Serie "Poker Face" (auf Sky) präsentiert sich die langmähnige Charlie Cale (Natasha Lyonne) als eine moderne Version des raffinierten Mordaufklärers. Die junge Frau, die gerne Bier trinkt und mitunter eine heftig-deftige Ausdrucksweise an den Tag legt, brilliert mit ihrer Kombinationsgabe, außerdem ist sie ein nahezu unfehlbarer menschlicher Lügendetektor.

Wie bei "Columbo" weiß man bei "Poker Face" meist schon früh, wer der Täter oder die Täterin ist. Der Krimi ist also kein Whodunit, sondern konzentriert sich auf die Entlarvung des Übeltäters, das Howcatchem-Prinzip also. Ein gehöriges Maß an Retrocharme zieht sich durch die zehn Folgen der Serie, die - wie auch das Vorbild ab den späten 1960er-Jahren - auf Gaststars setzt. Hießen die Gegenspieler des schlitzohrigen Mordermittlers mit italienischen Wurzeln Johnny Cash, Leonard Nimoy, William Shatner oder Oskar Werner, so agieren in "Poker Face" unter anderem Adrien Brody, Nick Nolte, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt oder Ron Perlman. Die aktuelle Serie geht übrigens auf den "Knives Out"-Macher Rian Johnson, der auch "Breaking Bad"-Folgen oder "Star Wars: Die letzten Jedi" inszeniert hat, zurück.

Die in einem Wohnwagen lebende Charlie Cale ist keine Polizistin, sie arbeitet als Cocktailkellnerin in einem Casino. Ebendort war sie einst eine höchst erfolgreiche Pokerspielerin, wurde aber gesperrt, da sie über die Fähigkeit verfügt, exakt zu bestimmen, ob jemand lügt oder nicht - ein nicht unmaßgeblicher Vorteil am Spieltisch. In der ersten Folge von "Poker Face" stirbt ihre Arbeitskollegin und Freundin Natalie unter mysteriösen Umständen und Charlie bringt Licht ins Dunkel eines von der Casinoleitung und der Polizei verschleierten Verbrechens.

Charlie Cale kann sich Namen nicht gut merken, auch Begriffe fallen ihr manchmal nicht ein, aber sie stellt die richtigen Fragen, und hört sie eine Lüge, sagt sie "Bullshit". Die Akteurin in "Poker Face" ist also eine Art Superheldin, die aber sehr geerdet ist. Was sie wiederum mit Inspektor Columbo eint, der auch von unten kommt, aber stets in der Oberschicht ermittelt. "Columbo scheint einer ,von uns' zu sein, das macht ihn sympathisch", heißt es im Standardwerk "Columbo" (Schwarzkopf & Schwarzkopf) von Armin Block und Stefan Fuchs. Und weiter: "Unser Inspektor ist der hart arbeitende, unarrogante Durchschnittsmann von der Straße, der ,underdog' - ein ehrlicher, idealistischer Demokrat." Charlie Cale hingegen bringt mächtige Casinobosse ebenso zu Fall wie einfältige Gelegenheitsmörder in der staubigen US-Provinz. Columbo wiederum teilt seinen Zugang zu Arbeit und Menschen in der Folge "Alter schützt vor Morden nicht" dem Publikum unverblümt mit. Er sagt, dass er die Mörder, mit denen er zusammenkomme, manchmal sogar respektiere. Nicht für das, was sie getan haben, aber "zum Beispiel für das, was an ihnen intelligent ist. Oder komisch. Oder einfach nett. Weil nämlich etwas Nettes an jedem ist, jedenfalls ein bisschen. Das können Sie einem Polizisten glauben!"

Auf der Flucht vor Behörden und Casinoschergen reist Columbos Erbin mit ihrem türkisen Plymouth Barracuda durch das Land und gerät immer wieder in neue Kriminalfälle, die es zu lösen gilt. Selbst wenn es für sie eigentlich sinnvoller wäre, weiterzuziehen, entscheidet sich Charlie, zu bleiben, um der Gerechtigkeit zu ihrem Sieg zu verhelfen. Wittert sie einen Vorwand, eine Intrige, einen Verdacht, recherchiert sie auf eigene Faust und begibt sich dabei nicht selten auch selbst in große Gefahr. Charlie Cale ist in all dem einfach cool, egal ob sie eine Baseballmütze trägt oder nicht, die Lederjacke lässig schultert oder sich mit ihren dunklen Sonnenbrillen und mit dem Pyjama bekleidet ein paar Bierdosen kauft.

"Wissen Sie, das würde ich auch gerne glauben. Aber das macht keinen Sinn", sagt die mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Hobbydetektivin und diese Sätze könnten auch von Columbo stammen.

Was der Kriminalist aus Los Angeles aber niemals tun würde? Einbrechen (wie Charlie) in eine Tatortwohnung. Was die junge Frau und den reifen Mann wiederum eint, ist ein skurriler Humor, der die Ermittlungsarbeit begleitet. Beide stärken auch den Glauben an das Gute, sie bringen jene, die Taten begehen, meisterhaft zu Fall.