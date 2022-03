Polit-Talk "Maybrit Illner" fand ohne Maybrit Illner statt

Die ZDF-Polit-Talkshow "Maybrit Illner" hat am Donnerstag ohne Namensgeberin und Moderatorin Maybrit Illner auskommen müssen.

Der Hauptstadtstudioleiter des öffentlich-rechtlichen Senders, Theo Koll, sprang als Ersatz ein. Er sagte zu Beginn der Sendung: ""Maybrit Illner" heißt heute ausnahmsweise "Theo Koll". Der vertrauten Gastgeberin dieser Runde, die leider Corona positiv getestet wurde, wünschen wir einen milden Verlauf und gute Genesung."

In der am späteren Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung ging es um den Ukraine-Krieg. Zu den Gästen zählten unter anderen der per Video zugeschaltete Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk.