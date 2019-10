Politik-Chef Nikolaus Blome verlässt "Bild"

Der Politik-Chef und stellvertretende Chefredakteur von "Bild", Nikolaus Blome, beendet seine Tätigkeit für die Zeitung.

Er habe am Montag in der Redaktion bekanntgegeben, dass er "Bild" verlasse, bestätigte der Medienkonzern Axel Springer in Berlin auf Anfrage. Zuvor hatten Branchendienste darüber berichtet.

Blome geht laut einem Intranet-Eintrag des Konzerns "auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Oktober 2019". Die Nachfolge für die Leitung des Ressorts Politik werde in Kürze bekanntgegeben. Blome wurde mit diesen Worten zitiert: "Ich danke ,Bild' von Herzen für viele wunderbare Jahre. Nun möchte ich aus persönlichen Gründen einen anderen Weg einschlagen."

"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt sagte laut Eintrag: "Nikolaus Blome hat für unsere Leser nicht nur stets die richtigen Fragen gestellt, sondern mit pointierter politischer Berichterstattung und seinen engagierten Kommentaren auch die richtigen Antworten gegeben."

Seit Ende 2015 war Blome bei "Bild" für die Politik- und Wirtschaftsberichterstattung verantwortlich. Zum Konzern Axel Springer kam er erstmals 1997 in der Funktion Ressortleiter Außenpolitik bei der "Welt". Er hatte seither weitere Positionen für die Tageszeitung inne. 2006 wechselte Blome laut Konzernangaben als Leiter des Hauptstadtbüros zu "Bild" und wurde 2011 erstmals stellvertretender Chefredakteur der Zeitung.

Zwischen 2013 und 2015 war er für das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" als Leiter des Hauptstadtbüros und Mitglied der Chefredaktion tätig. Danach kehrte er zu "Bild" zurück.

