"Politik sollte man nicht als Beruf verstehen"

Alexander Hold (56) wurde durch seine gleichnamige Gerichtsshow auf Sat.1 berühmt. Bei der bayerischen Landtagswahl holte der frühere Richter kürzlich den zweiten Platz in seinem Stimmkreis im Oberallgäu - und zieht nun in den bayerischen Landtag ein.

Herr Hold, was sagen Sie, wenn Sie jemand nach Ihrem Beruf fragt? Richter, Moderator, Politiker? Alexander Hold: Beruf ist für mich das, was ich erlernt habe. Deshalb bin ich Jurist. Auch im TV habe ich ja niemand anderen gespielt, sondern als Jurist genau so entschieden, wie ich es in der Justiz getan hätte. Ein politisches Amt ist hingegen ein Mandat auf Zeit - man sollte es besser nicht als Beruf verstehen.