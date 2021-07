Populismus, ja bitte

Mit GB News hat Großbritannien seit Kurzem einen neuen TV-Sender. Der rechtskonservative Kanal sollte der BBC Konkurrenz machen. Eine erste Bilanz fällt aber bescheiden aus.

Es sei nun an der Zeit, "Nachrichten anders zu machen", verlautbarte der Moderator in seiner Eröffnungsansprache. Er saß an einem schwarzen Tisch vor schwarzem Hintergrund im schwarzen Anzug. Entsprechend düster wirkte der Auftakt des britischen Senders GB News, der schon aufregte, bevor er eine Minute sendete - und nun vor allem Spott auf sich zieht.

Es war vor knapp vier Wochen, als der Journalist und Chairman Andrew Neil verkündete, der Schlüssel stecke im Namen. "Wir sind stolz darauf, ...