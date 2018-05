"Postings im Netz soll man nicht nur am 1. April hinterfragen"

Gefährden soziale Medien die Demokratie? Eine Expertenrunde sieht diesbezügliche Gefahren. Und nennt Gegenrezepte: effiziente Regeln, mehr Aufklärung, mehr Sensibilisierung der Nutzer.

Der Zeitpunkt der Podiumsdiskussion zum Thema "Gefährden Facebook und Co. die Demokratie" passte mit Mittwochabend perfekt: Zum einen stand am Dienstag Facebook-Chef Mark Zuckerberg im EU-Parlament Rede und Antwort zur Affäre um den Missbrauch der Daten von Millionen Nutzern seines Onlinenetzwerks. Bekanntlich gab Facebook Daten von bis zu 87 Millionen Usern an die dubiose britische Firma Cambridge Analytica weiter - die Daten wurden für den US-Wahlkampf von Donald Trump ausgeschlachtet.