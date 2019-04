Premiere für die TV-Serie "Der Name der Rose"

"Der Name der Rose" startet im Mai als Serie bei Sky.

Der Achtteiler, der Umberto Ecos 1980 erschienenen Roman-Bestseller neu erzähle, habe am 24. Mai deutschsprachige TV-Premiere, teilte Sky am Dienstag mit. Die rund 26 Millionen Euro teure deutsch-italienische Ko-Produktion der Tele München Gruppe (TMG) war bereits in Italien zu sehen. Wie im Buch und im Kinofilm von 1986 mit Sean Connery geht es um den Franziskanermönch William von Baskerville, der in einem abgelegenen Alpenkloster Zeuge mehrerer Morde wird. Die Hauptrolle spielt John Turturro, als deutsche Darsteller sind Sebastian Koch, Damian Hardung und Richard Sammel dabei.

Quelle: Dpa