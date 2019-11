Presseclub Concordia sucht neue Preisträger

Der Presseclub Concordia hat am Montag die Concordia-Preise 2020 ausgeschrieben.

Die mit je 4000 Euro dotierten Auszeichnungen werden in den beiden Kategorien Presse- und Informationsfreiheit sowie Demokratie und Menschenrechte vergeben. Die eingereichten Arbeiten für letztere sollten "müssen in Österreich erschienen sein oder einen engen Bezug zu Österreich haben", die Pressefreiheits-Preis ist nicht auf Österreich beschränkt. Eingereicht werden können journalistische Arbeiten, die 2019 in einem periodischen Printmedium, in Fernsehen, Radio oder online erschienen sind.

Quelle: APA