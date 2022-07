Presserat: "Falter" verstieß mit Kurz in Handschellen und nacktem Fellner nicht gegen Ehrenkodex

Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Handschellen und Medienmacher Wolfgang Fellner mit pinker Unterwäsche in der Hand, aber ohne Kleidung am Leib: Der Presserat sah in den beiden im Vorjahr im "Falter" erschienenen Karikaturen keinen Grund für die Einleitung eines Verfahrens.

SN/AFP Ex-Kanzler Sebastian Kurz