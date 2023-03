Presserat: Im Vorjahr weniger Ethikverstöße bei weiter hoher Fallzahl

2022 behandelte das Selbstkontrollorgan 435 Fälle, 24 wurden beanstandet. "Krone" mit meisten medienethischen Verstößen, "Standard" mit meisten behandelten Fällen.

Mit 435 Fällen hat sich der Österreichische Presserat im Vorjahr beschäftigt. Das bedeutet zwar einen Rückgang im Vergleich zu 2021, als es 647 Fälle waren, sei aber immer noch überdurchschnittlich hoch, wie es am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresberichts des Selbstkontrollorgans der heimischen Presse hieß. In 24 Fällen wurde ein Ethikverstoß beanstandet, 2021 waren es noch 31.

Die hohe Fallzahl sei auch "ein Zeichen für die gute Arbeit unserer Senate", betonte Presseratsgeschäftsführer Alexander Warzilek. "Wir haben uns wirklich etabliert in den mehr als zehn Jahren, die es uns gibt." Nicht zuletzt versuche man auch, die eigene Arbeit der Öffentlichkeit zu vermitteln, etwa über Aufbereitungen für und in Sozialen Medien. "Wir nutzen diese und stehen dort auch für Fragen zur Verfügung."

Am öftesten wurden vom Presserat im Vorjahr Artikel der "Kronen Zeitung" behandelt, bei 62 Fällen wurden sechs medienethische Verstöße erkannt. "Österreich" folgt mit 32 Fällen und vier Verstößen, dann der "Wochenblick" mit elf Fällen und drei Verstößen. Auf zwölf Fälle und zwei Verstöße brachten es die "Bezirksblätter", die Gratiszeitung "Heute" wurde 58 Mal behandelt, wobei ebenfalls zwei Verstöße vermerkt wurden. Jeweils einen Verstoß beanstandete der Presserat bei "Wiener" (zwei Fälle), "Tiroler Tageszeitung" (fünf Fälle), "OÖ Nachrichten" (sieben Fälle) sowie "Vorarlberger Nachrichten/Neue Vorarlberger Tageszeitung" (neun Fälle). Keine Verstöße wurden in den behandelten Artikeln von "Der Standard" (73 Fälle), "Kurier" (29 Fälle), "Kleine Zeitung" (17 Fälle) und "Presse" (elf Fälle) erkannt. In zwei Fällen wurden die Senate eigenständig aktiv.

Persönlichkeitsverletzungen stehen an erster Stelle

Die meisten Ethikverstöße betrafen Persönlichkeitsverletzungen (Punkt 5 des Ehrenkodex), aber auch das Gebot, zurückhaltend über Suizide zu berichten (Punkt 12 des Ehrenkodex), wurde mehrfach missachtet. Kritisiert wurden 2022 zudem Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot (Punkt 7 des Ehrenkodex), gegen das Gebot einer gewissenhaften und korrekten Recherche sowie Wiedergabe von Nachrichten (Punkt 2.1 des Ehrenkodex) oder das Gebot, Werbung und redaktionelle Inhalte nicht zu mischen. In einer allgemeinen Erklärung hat sich der Presserat außerdem zu öffentlich gewordenen Absprachen zwischen Chefredakteuren und Politikern geäußert, da dies dem Ehrenkodex für die heimische Presse "diametral entgegensteht".

Wie wichtig die Arbeit des Presserats für die heimische Medienlandschaft ist, strich Miriam Terner, stellvertretende Vorsitzende des Senats 1, hervor. "Mit unseren Entscheidungen wollen wir gemeinsam die Medienethik nach vorne bringen und einen Beitrag dazu leisten, dass alle daraus lernen." Es gehe nicht um ein Argumentieren "mit erhobenem Zeigefinger, sondern dass sich etwas verbessert", was durchaus zu erkennen sei. Der Medienmarkt sei zwar hart umkämpft, und es gehe natürlich auch um Clicks. "Aber insgesamt wird unsere Arbeit angesehen. Wir wachsen gemeinsam und verbessern die Berichterstattung."

Einen Appell richtete man an die Politik, was die Finanzierung des Presserats betrifft. Seit der Gründung 2010 gab es betreffend der jährlichen Förderung von 150.000 Euro keine Erhöhung oder Inflationsanpassung, die mittlerweile aber dringend geboten wäre. "Unsere Entscheidungen sollen ein Ausgangspunkt für Diskussion sein, für den Austausch mit der Branche, aber auch mit der interessierten Öffentlichkeit. Es wäre schade, wenn das eingeschränkt werden muss, weil die Finanzierung nicht mehr gewährleistet ist", so Warzilek. Man hoffe, im Rahmen der geplanten Qualitätsjournalismusförderung entsprechend bedacht zu werden.