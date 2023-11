Presseverband fordert Schutz für Journalisten im Westjordanland

Der Auslandspresseverband (FPA) in Israel hat sich angesichts eines Vorfalls zwischen israelischen Soldaten und einem ARD-Team im Westjordanland besorgt gezeigt. Der FPA sei "alarmiert über mehrere Vorfälle, bei denen im Westjordanland eingesetzte Reporter von Soldaten bedrängt wurden", hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag. "Wir fordern die israelische Armee auf, die Sicherheit von Reportern zu gewährleisten." Der Zugang akkreditierter Journlisten zu der Region müsse gewährt werden.

Trotz mehrfacher Hilferufe an die Armee seien Journalisten dort seit Ausbruch des Gaza-Kriegs an Kontrollpunkten angehalten und an der Weiterfahrt behindert worden. Siedler, mitunter in Armee-Uniformen, hätten die Medienschaffenden bedrängt und bedroht. Betroffen seien neben der ARD auch der US-Sender CNN, der österreichische Sender ORF sowie weitere Medienhäuser. Die Armee hätte zuvor zugesagt, die Sicherheit von Journlisten zu gewährleisten, betonte der FPA. "Wir fordern das Militär auf, diesen Worten Taten folgen zu lassen." Ein ARD-Team war kürzlich im Westjordanland nach eigenen Angaben von israelischen Soldaten vorübergehend festgehalten und bedroht worden. Das ARD-Team war dem Bericht zufolge unterwegs, um über Gewalt radikaler jüdischer Siedler gegen Palästinenser im von Israel besetzten Westjordanland zu berichten. Dem Sender zufolge sollen sich die Soldaten gegenüber den Journalisten überaus aggressiv verhalten haben, mehrfach seien Waffen in das Teamfahrzeug gehalten worden. Erst nach mehr als einer Stunde habe sich die Situation entspannt, nachdem weitere Soldaten und auch Polizeikräfte hinzugezogen worden seien. Das israelische Militär entschuldigte sich später auf Nachfrage zu dem Vorfall "für jegliche entstandenen Unannehmlichkeiten".