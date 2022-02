Prinz Harry reicht Klage gegen den Verlag der "Daily Mail" ein

Prinz Harry (37) hat in Großbritannien eine Klage gegen den Verlag der Boulevardzeitung "Daily Mail" eingereicht. Das meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Was der Anlass für die Klage ist und gegen welche Publikation von Associated Newspapers Limited (ANL) sie gerichtet ist, war zunächst unklar.

SN/AFP Prinz Harry