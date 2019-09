Privatsender kritisieren ORF-Pläne

Der Verband Österreichischer Privatsender hält es nicht für notwendig, dem ORF Online-Aktivitäten per Gesetzesänderung zu erleichtern.

Schließlich gebe es das Mittel des Auftragsvorprüfungsverfahrens, erklärte VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm am Freitag in einer Aussendung. Alles, was bei diesem Verfahren nicht durchginge, wäre "grobe Marktverzerrung". ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hatte am Donnerstag im Publikumsrat seine medienpolitische Forderung nach einem "kleinen, feinen Digitalpaket" bekräftigt.

Quelle: APA