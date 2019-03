Produktionsfirma UFA Fiction will Fall Relotius verfilmen

Die Produktionsfirma UFA Fiction will den Fall Claas Relotius verfilmen. Produzent Sebastian Werninger habe sich bereits jetzt die Rechte an einem geplanten Buch zum Betrugsfall beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gesichert, teilte die Produktionsfirma am Freitag in Potsdam mit. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

SN/APA/AFP/JOHANNES EISELE