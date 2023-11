"Promi-Big-Brother"-Zwischenfall: Kandidatin hat Kreislaufprobleme

Bei der Sat.1-Reality-Show "Promi Big Brother" ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Kandidatin Paulina Ljubas hatte am Donnerstagabend Kreislaufprobleme, der Sender griff daraufhin in den Live-Stream ein.

"Paulina hatte im Aufenthaltsraum Kreislaufprobleme. Um die Situation zu klären, wurde im 24 Stunden Livestream bei Joyn PLUS+ umgehend auf eine andere Kameraperspektive umgeschaltet.", berichtete ein Sprecher der Show.

Auf der Plattform X, die früher Twitter hieß, erläuterte Sat.1 außerdem: "Die 26-Jährige hat zu wenig getrunken. Ein Sanitäter war direkt zur Stelle und hat Paulina direkt versorgt. Ihr geht es wieder gut". Paulina Ljubas ist Reality-Fans aus mehreren Formaten bekannt, darunter war sie schon Teilnehmerin bei "Ex on the Beach" (RTL+) gewesen.

Das Format "Promi Big Brother" gibt es schon seit zehn Jahren. Eine Gruppe von Promis und Sternchen zieht vorübergehend zusammen und hat keinen Kontakt zur Außenwelt. Kameras überwachen das Zusammenleben in den Studio-Räumen. Die Promi-Ausgabe ist ein Ableger der noch älteren "Big Brother"-Show.