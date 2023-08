Promi-Show "Murmel Mania" wechselt zu Sat.1

Die Fernsehshow "Murmel Mania" wechselt von RTL zu Sat.1. Wie die Senderfamilie Seven.One Entertainment Group am Donnerstag mitteilte, hat Sat.1 sich die Rechte für mehrere Staffeln gesichert. In der 2021 von der Produktionsfirma Talpa entwickelten Showreihe treten Prominente zum Murmelspiel-Wettkampf an.

"Die strategische Zusammenarbeit mit John de Mols Talpa macht Spaß", sagte der Entwicklungschef der Sendergruppe, Hannes Hiller, laut Mitteilung. "Nach "The Floor" ist "Murmel Mania" die zweite Show, die wir für 2024 gemeinsam angehen." Bei "The Floor" treten 100 Menschen auf einem großen LED-Boden in Quizduellen gegeneinander an. "Murmel Mania" war von 2021 an bis zum laufenden Jahr in zwölf Episoden bei RTL ausgestrahlt worden und erreichte in der dritten und bisher letzten Staffel regelmäßig mehr als zwei Millionen Zuschauer.