ProSieben dreht mit Klaas Heufer-Umlauf "Check Check"

TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf soll der neuen ProSieben-Serie "Check Check" gleich in dreifacher Hinsicht seinen Stempel aufdrücken.

Der 35-Jährige ist Hauptdarsteller, Produzent und Ideengeber, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Regie führt Lars Jessen ("Die Schimmelreiter", "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres"), Head-Autor sei Grimme-Preisträger Ralf Husmann ("Stromberg").

Heufer-Umlauf steht in der Serie als Mitarbeiter am Security Check des Provinzflughafens seines Heimatortes und muss sich fortan von den Karriereplänen als Geschäftsmann in der Hauptstadt verabschieden, wie ProSieben weiter berichtete. Gedreht werde bereits seit dem 14. Januar in Berlin und Kassel für zehn Folgen.

"Check Check" stehe in der Tradition von "jerks", erklärte ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. Die Coemdyserie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim hatte der Sender gemeinsam mit dem Streamingdienst Maxdome produziert. Die neue Serie mit Heufer-Umlauf ensteht gemeinsam mit der von ProSiebenSat.1 und Discovery Network gegründeten Streamingplattform 7TV.

Quelle: Dpa