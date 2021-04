ProSieben Sat.1 Gruppe: Ein Medienhaus wandelt sich zum Investor

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat neue Ambitionen. Das Interesse an Unternehmen reicht von E-Commerce bis Dating.

"Wir sind viel mehr als ein reines Medienunternehmen. Wir sind ein stark diversifiziertes Digitalunternehmen", sagt Rainer Beaujean, seit zwei Jahren Finanzvorstand und seit einem Jahr auch Vorstandssprecher der ProSiebenSat.1-Media-Gruppe. Die Strategie basiere auf drei Säulen: Entertainment, Dating und Commerce & Ventures.

In der Seven.One Entertainment Group mit rund 26,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stehen "lokale Live-Inhalte" im Fokus - Stichwort "Germany's Next Topmodel", "The Masked Singer", "Joko & Klaas" oder das marktanteilsstarke "Frühstücksfernsehen" auf Sat.1. ...