ProSieben zeigt bis Sommer jeden Sonntagabend Shows

Der deutsche Privatsender ProSieben präsentiert auf dem wichtigen Sonntagabend-TV-Platz um 20.15 Uhr bis zum Sommer Shows.

Ab Ostern zeigt der Sender das neue Format "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?", wie ProSieben in Unterföhring bei München am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

In sechs Folgen sind Prominente wie die frühere Talkerin Arabella Kiesbauer, Schauspieler Wayne Carpendale oder Entertainer Oliver Pocher zu sehen. Sie reisen in andere Länder und treten in Prüfungen gegen Herausforderinnen und Herausforderer an, die den jeweiligen Star besiegen wollen. Bis Ostern zeigt ProSieben zudem das preisgekrönte Prominentenquiz "Wer stiehlt mir die Show?" mit Entertainer Joko Winterscheidt.

Auf dem Sendeplatz Sonntagabend, der mit dem "Tatort" im Ersten eine große Konkurrenz hat, hatte ProSieben in den vergangenen Monaten American-Football-Spiele aus den USA übertragen. Über den Sommer will ProSieben nach eigenen Angaben auf dem Sendeplatz dann Filme zeigen. Perspektivisch soll der Sonntagabend eine Mischung aus Filmen und Eigenproduktionen werden.