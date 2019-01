ProSiebenSat.1 dementiert Gerüchte zu Springer-Übernahme

Die Fernsehsender-Kette ProSiebenSat.1 will von einer Übernahme durch den Medienkonzern Axel Springer nichts wissen. Eine Sprecherin wies am Freitag Gerüchte zurück, die ein Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ausgelöst hatte.

"Wir arbeiten mit Springer operativ in einigen Bereichen gut und gerne zusammen. Die Gerüchte um eine mögliche Übernahme von ProSiebenSat.1 durch die Axel Springer SE sind jedoch falsch." Die Zeitung hatte in einer Analyse geschrieben, ProSiebenSat.1 werde angesichts sinkender Kurse zum Übernahme-Kandidaten. Spekulationen über ein Interesse der Axel Springer SE an den Fernsehsendern der Gruppe hielten sich hartnäckig.

Anzeige

Quelle: Apa/Ag.