ProSiebenSat.1 übernimmt Restanteile an Joyn

Die Senderkette senkt ihre Gewinnprognose für 2022 auf 780 Millionen Euro. Der Grund dafür ist die Vollkonsolidierung von Joyn.

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 übernimmt die restlichen 50 Prozent an der Streaming-Plattform Joyn vom US-Konzern Warner Bros. Discovery. Das 2017 gegründete Gemeinschaftsunternehmen werde künftig als 100-prozentige Tochter in die Unterhaltungssparte überführt, teilte das deutsche Unternehmen am Dienstag mit. Mit der vollständigen Übernahme der Anteile an Joyn setze man die digitale Transformation des Konzerns fort, sagte ProSieben-Chef Rainer Beaujean. In Österreich gehören Puls4 und ATV zu ProSiebenSat1.

Die Senderkette hält an ihrer Umsatzprognose für 2022 von 4,375 Mrd. Euro (plus/minus 75 Millionen Euro) fest. Zugleich erwartet ProSiebenSat.1 wegen der Vollkonsolidierung von Joyn einen Rückgang beim Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) um rund 25 Mill. Euro für das Gesamtjahr. Deshalb senkt das Management seine Prognose für 2022 hier auf 780 Mill. Euro (plus/minus 25 Mill. Euro), nach zuvor 805 Mill. Euro mit einer Spanne von 25 Mill. Euro mehr oder weniger.