ProSiebenSat.1 will Umsatz weiter steigern

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will am Rekordumsatz des vergangenen Jahres anknüpfen und 2022 noch mehr schaffen. Im Bestfall soll der Jahreserlös um bis zu sechs Prozent auf rund 4,7 Milliarden Euro steigen, wie das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte.

SN/apa/hochmuth Die Sendergruppe präsentiert eine Rekordbilanz.