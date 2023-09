ProSiebenSat.1 will enger mit Berlusconi-Sendern kooperieren

Die deutsche Senderkette ProSiebenSat.1 öffnet sich unter dem neuen Vorstandschef Bert Habets für eine engere Zusammenarbeit mit dem italienischen Großaktionär MFE-MediaForEurope. Habets sagte der "Financial Times", in den vergangenen Wochen hätten Mitarbeiter beider Konzerne eine "sinnvolle Kooperation" in Werbung, Technologie und sogar bei Inhalten begonnen.

BILD: SN/APA/DPA/LENNART PREISS Verstärkte Zusammenarbeit bei Werbung, Technologie und Inhalten