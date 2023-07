Die Sendergruppe streicht in Deutschland 400, in Österreich 35 Jobs. Ist die Streamingkonkurrenz schuld? Oder machen die Aktionäre Druck?

Stefan Gadringer ist Senior Lecturer an der Abteilung Medienökonomie und Kommunikationspolitik am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Uni Salzburg.

Bei ProSiebenSat.1 in Deutschland werden noch in diesem Jahr rund 400 Stellen abgebaut.

Paukenschlag am deutschen Privat-TV-Markt: Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 will in Deutschland noch in diesem Jahr rund 400 Stellen abbauen. Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungskerngeschäft und in der Holding. Das teilte eine Sprecherin des Medienkonzerns mit Sitz in Unterföhring ...